سجلت الجزائر 148 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الأربعاء اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

وأضاف المصدر تسجيل 3 وفيات جديدة وتماثل 116 مريضا للتعافي من الفيروس، خلال نفس الفترة.

وبهذه الأرقام الجديدة، ينتقل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيوس منذ ظهوره في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 115.688 إصابة.

أما عدد الوفيات فارتفع إلى 3048 وفاة.

و أشار الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن العدد الإجمالي للمرضى المتعافين من الفيروس انتقل إلى 80.103 حالة.

و أضاف أن 17 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

فيما يخص الحالة الوبائية في الولايات، أشار الدكتور فورار أن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 3 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.