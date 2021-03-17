عادت شبيبة القبائل من بعيد وحققت تعادلا صعبا، اليوم الأربعاء، في زامبيا ضد نادي نابسا ستارز في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات لمنافسة كأس الكاف.

أهمية هذه النتيجة تكمل في أن "الكناري" كان متأخرا بهدفين لصفر سجلهما لأصحاب الأرض كل من موكويا في الدقيقة 12 وسوكو في الدقيقة 63.

وفي الوقت الذي ظن محبو الشبيبة أن فريقهم يتجه نحو تكبد الخسارة، أعاد الهدف الذي سجله اللاعب الزامبي في مرماه في الدقيقة 82 الأمل لأشبال التقني الفرنسي لافان، ما مكنهم من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق ماسينيسا نزلة.

هذه النتيجة سمحت لأبناء جرجرة بتصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متقدمين على كل من كوتون سبور الكاميروني (3 نقاط) ونهضة بركان المغربي (3 نقاط)، فيما يحتل الفريق الزامبي مؤخرة الترتيب بـنقطة وحيدة.