تسبب حادث سير وقع اليوم الأربعاء بمدينة الأربعاء شرق ولاية البليدة، في وفاة طفل في الثالثة من عمره، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا للمكلف بالإعلام على مستوى هذه الهيئة، عادل زروق زغايمي، فقد "تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة الأربعاء من أجل حادث سير مميت بحي السطايفية بلدية الأربعاء إثر دهس شاحنة لطفل صغير يبلغ من العمر ثلاث سنوات توفي في عين المكان".

وتم نقل جثة الطفل نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأربعاء، يضيف المصدر.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.