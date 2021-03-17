أدانت الجزائر بشدة، الهجوم الارهابي الذي استهدف، أول أمس الاثنين، منطقة تيلابيري غربي جمهورية النيجر والذي أوقع عشرات القتلى، و أكدت تضامنها الكامل مع شعب و حكومة هذا البلد في هذه الظروف العصيبة.

و جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الاربعاء " تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 15 مارس الجاري في منطقة تيلابيري غربي جمهورية النيجر، كما تعرب لجمهورية النيجر الشقيقة شعبا وحكومة على تضامنها الكامل في هذه الظروف العصيبة".

و أكدت الجزائر " عزمها الراسخ" على محاربة آفة الارهاب بجميع أشكالها ومظاهرها، ودعت المجتمع الدولي بأسره إلى "توحيد جهوده بشكل أكثر فعالية" من أجل مكافحة هذه الظاهرة التي تعيق تحقيق السلم والتنمية في ربوع منطقة الساحل، يضيف البيان.

و أعلنت الحكومة النيجيرية في بيان بثه التلفزيون الرسمي، مساء أمس الثلاثاء، أن 58 شخصا لقوا مصرعهم و أصيب شخص واحد، حسب حصيلة مؤقتة، في هجوم نفذته عناصر مسلحة اعترضت أربع سيارات لنقل الأشخاص مساء الاثنين.

كما أعلنت الحكومة النيجرية الحداد ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء.