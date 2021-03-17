اتفق وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، مع ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية على تشكيل لجنة مشتركة للتكفل بانشغالات النقابة وذلك "في أقرب الآجال".

وأوضح، اليوم الأربعاء بيان للوزارة أنه في إطار "تعزيز وترقية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين"، استقبل أمس الثلاثاء وزير الصحة وفدا عن النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية برئاسة عبد الحميد صالح لعور بمقر الوزارة، وبعد النقاش اتفق الطرفان على "تشكيل لجنة مشتركة للتكفل الفعلي بانشغالات النقابة في أقرب الآجال".

وتم خلال هذا اللقاء "تناول انشغالات الطبيب العام المتعلقة خاصة بالتكوين المتواصل واستحداث شهادات التأهيل للطب العام، الترقية الجماعية للأطباء العامين وترقية المسار المهني، طلب الاستفادة من منحة كوفيد-19 الشطر الثالث والرابع الذي عرف تأخرا ومساعدة هذه النقابة لتنشيط وتنظيم لقاءات علمية لصالح منخرطيها".

وبهذا الصدد، أعرب وزير الصحة عن استعداده "للاستماع لكل انشغالات واقتراحات أعضاء النقابة بهدف تحسين ظروف العمل للطبيب العام" الذي قال أنه يشكل بحق "حجر الزاوية في النظام الصحي".

من جهته، أشاد رئيس نقابة الأطباء العامين بـ "الاهتمام التي توليه الوزارة وعلى رأسها السيد الوزير لترسيخ ثقافة الحوار الجاد مع الشريك الاجتماعي"، كما أشار إلى "الأهمية التي توليها النقابة إلى التكوين والأنشطة لصالح الأطباء العامين في مجالات أمراض القلب، طب العيون والسرطان وتثمين هذا التكوين بشهادات".

واغتنم الوزير فرصة اللقاء ليقدم "أسمى معاني التقدير والعرفان لكل مهنيي الصحة على كل المجهودات المبذولة خلال أداء مهامهم النبيلة خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية".