قدم نادي بيراميدز المصري شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي، لكرة القدم ضد نادي "نامونجو" التنزاني والمنظمين في ملعب تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" بعد أن تعرضت البعثة المصرية لموقف غريب خلال مشاركتها اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكاف.

موقع " كورة " أكد أن البعثة فوجئت، برش مادة بيضاء غريبة على ملابس لاعبي الفريق قبيل وصولهم لملعب المباراة، أصابتهم بالحكة في جسدهم وسط شكوى من جميع أفراد البعثة سواء لاعبين أو طاقم فني بحسب بيان رسمي صادر عن بيراميدز.

واشتكت البعثة بعد الموقف لمراقب المباراة والمنسق العام، الذي عاين الغرفة وبعد تأكده من وجود المادة البيضاء الغريبة على الملابس أعطى أوامره بفتح غرفة ملابس أخرى للفريق ليستعد فيها لخوض المباراة المهمة، وطلب من مسؤولي البعثة كتابة مذكرة رسمية وشكوى وتقديمها للكاف.

واضطرت البعثة قبل المباراة لوضع الملابس والقمصان في المياه لتطهيرها من المادة الغريبة، ووضعها في أرضية ملعب المباراة لتتعرض لأشعة الشمس.

وأثبت المراقب الواقعة في تقريره وسمح لفريق بيراميدز بتغيير الزي المتفق عليه بدلا من الأسود الكامل ليظهر باللون الأبيض.