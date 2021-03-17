أعلنت المؤسسة العمومية لنقل الحضري والشبه الحضري "إيتوزا"، اليوم الأربعاء، عن تعديل وإضافة موقف جديد قصد تسهيل حركة تنقل المواطنين بكل أريحية.

وأوضح بيان المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن الخطوط التالية ستشهد إضافة موقف جديد "محطة شاطوناف" وهي كالتالي:

خط رقم 48 الرابط بين بن عكنون - ساحة أول ماي، خط رقم 43 الرابط بين بن عكنون - البريد المركزي، خط رقم 50 الرابط بين بن عكنون - ساحة الشهداء، خط رقم 40 الرابط بين ساحة أودان ـ شوفالي، خط رقم 10 الرابط بين ساحة أول ماي - بوزريعة وخط رقم 181 الرابط بين ساحة أول ماي ـ شوفالي.