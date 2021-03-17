كشفت اليوم، الأربعاء وسائل إعلام فرنسية أن نادي مونبوليه لم يفصل بعد في تسريح لاعبيه الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وحسب موقع " فرانس- بلو" فإن حضور نجم مونبوليه ومتوسط ميدان الخضر آندي ديلور خلال الموعدين القادمين مع الخضر لم يتأكد بعد ويبقى محل شك.

نفس المصدر أوضح أن إدارة النادي تنتظر الضوء الأخضر من السلطات الفرنسية بخصوص الأمر، وتترقب ما إذا كان سيتم إعادة اللاعبين الدوليين إلى فرنسا عبر طائرة خاصة أم لا، ناهيك عن أن مونبوليه يريد الحفاظ على لاعبيه لأنهم لن يكونوا متاحين لعدة أيام ولا يمكنهم المشاركة في المباريات المهمة التي تنتظرهم ضمن منافستي البطولة والكأس.