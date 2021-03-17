كشفت اليوم وسائل إعلام هولندية مختلفة أن فريق لازيو الإيطالي يسعى لضم الجزائري أحمد توبة لاعب نادي" فالفيك" الهولندي.

وحسب موقع "فوتبال زون" الهولندي فإن " لازيو" دخل في مرحلة بحث عن مدافع محوري و وضع أحمد توبة ضمن أولوياته.

أحمد توبة كان قد أنهى مؤخرا إجراءات الحصول على جواز سفره الجزائري ، تحسبا لأي إستدعاء من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي من أجل الدخول في المعسكر التحضيري الذي يسبق لقاء زامبيا وبوتسوانا، و تحدث في الأسابيع الماضية عن امكانية، تدعيم الخضر بأسماء جديدة تنشط في الدورين الهولندي والبرتغالي.