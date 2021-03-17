تتواصل اليوم ، منافسات السهرة الأوروبية، بإجراء مواجهتين لا تقل إحداهما إثارة عن الأخرى ، حيث ينزل متصدر الدوري الإسباني أتليتيكو مدريد ضيفا على فريق تشيلسي الإنجليزي في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب " الستمفورد بريدج ".

من أجل الثأر لخسارة مواجهة الذهاب سيدخل" الروخيبلانكوس" لقاءه أمام البلوز " ويطمح المدرب الأرجنتيتي سيميوني إلى قيادة " الأتليتيكو" إلى دور الثمانية ولما لا التتويج باللقب الذي سيكون الأول من نوعه في تاريخ الفريق.

في المقابل انتقال المدرب توماس توخيل إلى تدريب النادي اللندني كان فأل خير على ممثل الكرة الإنجليزية لأن تشلسي يمر بأيام زاهية بفضل النتائج التي بات يحققها التقني الألماني وأشباله . اللقاء الثاني يراه نادي بايرن ميونيخ ، ليلة أوروبية لتأكيد الهيمنة الألمانية عند استقباله لنادي لاتسيو الإيطالي على ملعب " أليانز" ويعتزم البايرن تحقيق الفوز 19 له على التوالي في مسابقة دوري الأبطال التي يدافع عن لقبها المتوج بها السنة الماضية.

ويدخل رفقاء البولندي ليفاندوفسكي متسلحين بنتيجة لقاء الذهاب الذي انتهى لممثل الكرة الألمانية بأربعة أهداف لواحد وهو ما يجعل مهمته سهلة للمرور إلى الدور المقبل، وذلك على حساب لازيو الذي يبحث مدربه سيميوني إنزاغي على تحقيق ماعجز عنه سابقيه، وإلحاق الهزيمة الأولى بالبايرن الذي لم يخسر خلال المواجهات الأربع الأخيرة في " رابطة أبطال أوروبا".