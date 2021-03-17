توفيت، اليوم الأربعاء، الفنانة الجزائرية ريم غزالي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد معاناتها من المرض.

وحسبما أكدته شقيقتها سلمى في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بـ "انستغرام" ريم توفيت وتحدثت عن خصالها ودعت لها بالرحمة والمغفرة.

وكانت الفقيدة أعلنت شهر نوفمبر 2019 إصابتها بورم سرطاني على مستوى الرأس.

وبهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة "الخبر" بتعازيها الخالصة لعائلة المرحومة، راجين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.