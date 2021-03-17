تتواجد حاليا الطفلة أصالة بن عمار رفقة والدها بمطار هواري بومدين، ينتظران ركوب الطائرة، ظهر اليوم، للتوجه إلى اسطنبول عاصمة تركيا.

ومن المنتظر أن تمكث الطفلة أصالة (7 سنوات) بمستشفى (اجيبادال) الذي أجريت لها به عمليتين جراحيتين على مستوى العمود الفقري بسبب معاناتها منذ الولادة من داء السكوليوز مدة أسبوعين حسب والدها فضيل الذي أكد في اتصال مع "الخبر" أن أصالة ستخضع خلال فترة إقامتها بالمستشفى إلى فحص طبي شامل لوضعيتها قبل أن يتم نزع فك الجهاز الحديدي المثبت بين عمودها الفقري والرأس والذي اتعب أصالة كثيرا طيلة هذه المدة.

وقد تحسنت حالة أصالة بعد إجرائها للتأهيل الحركي بمسقط رأسها ببلدية وامري ولاية المدية بنسبة ثمانين بالمائة وتمكنت بإشراف من والدها اعتمادا على فيديو مسجل منجز من طرف إدارة المستشفى التركي أن تخطو وتسير بصفة طبيعية، وهي الأمنية التي كانت تتمنى أصالة أن تتحقق لها، والفضل يعود إلى كل الذين تضامنوا مع أصالة، وقدموا لها المساعدة حتى تسافر إلى تركيا و تتمكن من العلاج والوقوف على قدميها.