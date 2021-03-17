يقدم الدولي الجزائري رشيد غزال عروضا كروية راقية رفقة ناديه بيشكتاش التركي ، أداء جعله يستقطب المتابعين في تركيا، وأكد البعض منهم أن الشقيق الأصغر للدولي السابق عبد القادر، عاد إلى أوّج عطائه عندما كان ينشط في فريق ليون الفرنسي.

اللاعب السابق لنادي ليستر سيتي الإنجليزي و فيورنتينا الإيطالي نجح في قيادة فريقه إلى نهائي كأس تركيا.

موقع "تي- آر- تي" التركي كشف عن بعض إحصائيات غزال منذ انضمامه لبيشيكتاش ، حيث خاض 20 مباراة بالدوري ومباراتين في الكأس موقعا على 12 تمريرة حاسمة وبمعدل 74 دقيقة كل مباراة.

تألق رشيد قد يجعله حلا للناخب الوطني جمال بلماضي، تحسبا للمعسكر الإعدادي القادم الذي يسبق مواجهتي زامبيا وبوتسوانا، ضمن تصفيات" كان" الكاميرون في ظل رفض الأندية الأوروبية جملة وتفصيلا فكرة تسريح لاعبيها الأفارقة إلى منتخبات بلادهم خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.