دخل تطبيق جديد يحمل اسم "أشكي" حيز الخدمة في الجزائر، ليمنح المواطنين إمكانية التبليغ عن التجاوزات التجارية التي يسجلونها وهو التطبيق الذي سيسهل مهام أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة كما سيقحم المواطنين في عملية مراقبة الأسعار والتبليغ ضد كل أنواع التجاوزات التي يمارسها التجار سواء تعلق الأمر بالمضاربة أو الغش أو التحايل .

وأوضح مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك ، أن هذا التطبيق جاء لتسهيل مهمة أعوان الرقابة وكذا إتاحة حق رفع الشكوى لكل المواطنين أينما كانوا وقال في الخصوص "المستهلك يمكن أن يسجل شكواه من خلال التطبيق عوض أن يدخل صفحة أو موقعا إلكترونيا " .