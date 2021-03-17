أوقفت مفارز للجيش الوطني،عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تبسة وتيسمسيلت، فيما تم تديمر 04 مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة (99 طلقة) ومواد كيماوية ومعدات تدخل في صناعة المتفجرات بالإضافة إلى مواد غذائية في ميلة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشر عبرحسابها الرسمي فايسبوك، أنه "في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 مارس 2021، عديد العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة"، وفي إطار مكافحة الإرهاب "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من تبسة وتيسمسيلت، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى بميلة (04) مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة (99 طلقة) ومواد كيماوية ومعدات تدخل في صناعة المتفجرات بالإضافة إلى مواد غذائية".

كما تم تدمير (03) قنابل تقليدية الصنع بكل من المدية وجيجل، فيما تم كشف مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة بإن أميناس.

وأضاف البيان، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت (31) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (14) قنطار و(22) كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب،

كما قامت مفارز للجيش الوطني مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال عمليات متفرقة، بتوقيف (11) تاجر مخدرات وضبطت (13) قنطارا و(68,5) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (20) تاجر مخدرات وحجز (53,5) كيلوغرام من نفس المادة وكذا (32480) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى، وفق المصدر.

من جهة أخرى، تم توقيف (171) شخصا وحجزت (30) مركبة و(131) مولدا كهربائيا و(78) مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (50) كيس من خليط خام الذهب والحجارة و(68,8) طن من المواد الغذائية، في كل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أميناس، بينما تم توقيف (13) شخصا آخر وحجز (07) بنادق صيد ومسدس (01) آلي و(275,5) كيلوغرام من مادة البارود الأسود و(1385) خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و(1110) وحدة من مادة التبغ و(14400) وحدة من مختلف الألعاب النارية و(5391) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورڨلة والوادي وبسكرة وأم البواقي وڨالمة وباتنة وغليزان.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (18252) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار.

وتابعت الوزارة في بيانها، أن حراس السواحل لولايات: الشلف وعين تموشنت ووهران ومستغانم، تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (99) شخصا من بينهم (18) من جنسية مغربية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (177) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح وإن أميناس وتلمسان وبشار.