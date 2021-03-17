قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، خالص التعازي، لعائلات ضحايا حادث مرور إليزي.

وكتب بن بوزيد في تغريده عبر صفحة وزارة الصحة: "على إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع أمس الثلاثاء بولاية إليزي الذي خلف أربع وفيات بعد اصطدام سيارة إسعاف تابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدبداب، أتقدم نيابة عن إطارات ومستخدمي قطاع الصحة، بخالص التعازي، لعائلات الضحايا والأسرة الطبية لولاية إليزي".

وأضاف، "أدعو المولى تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".