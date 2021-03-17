ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم يبحث كل من شبيبة القبائل ووفاق سطيف عن تأكيد طموحاتهما هذا الموسم في المغامرة الإفريقية بعدما خطف الكناري فوزا مهما في الدقائق الأولى أمام كوتون سبور الكاميروني، بملعب 1 نوفمبر، فيما تعادل النسر الأسود أمام أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي بغانا.

شبيبة القبائل ومن خلال سفريته إلى زامبيا يسعى للعودة بنتيجة ايجابية من ميدان نابسا ستار المنهزم في أول مبارياته، أشبال دونيس لافان مطالبون بالتفاوض جيدا مع الخصم للبقاء على مقربة من السباق والإبقاء على كامل حظوظه في بلوغ أدوار متقدمة ، في ظل التخوف من الظروف المناخية بالعاصمة لوساكا.

وقال الظهير الأيسر وليد بن شريفة بخصوص اللقاء: "المباراة ستكون صعبة، لكننا سنستخدم كل قوانا للعودة بنتيجة مرضية وبالتالي نؤكد بدايتنا الممتازة، أعتقد أننا نكتسب الثقة، لدينا الوسائل للحفاظ على ديناميكيتنا، الأمر الذي نخشاه هو الظروف المناخية لكننا مستعدون لرفع التحدي".

أبناء الهضاب العليا مهمتهم لن تكون أقل صعوبة من مباراة الشبيبة، فالوفاق سيلاقي هذه المرة نادي أهلي بنغازي الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة و يأمل المدرب نبيل الكوكي أن يضيف لاعبوه ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيدهم من أجل تفادي حسابات نهاية هذا الدور.

و وأوضح الجناح الأيمن للتشكيلة "السطايفية"، عبد الحق دباري، أنه من الضروري الفوز بهذه المباراة خاصة عقب تعادلهم في المواجهة الأولى ،مؤكدا في الوقت ذاته على أن تجاوز عقبة أهلي بنغازي سيسمح للوفاق بإعادة التموقع الجيد بغية التأهل إلى دور الربع نهائي.