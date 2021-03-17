تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية الحمادنة، في غليزان، صباح اليوم الأربعاء، من أجل حادث مرور مروع، تمثل في اصطدام بين شاحنتين من نوع سوناكوم وهيونداي، على مستوى الطريق السيار "شرق-غرب" اتجاه وهران بمنطقة الخلايفية ببلدية الحمادنة.

وأسفر الحادث، عن وفاة سائق شاحنة البالغ من العمر 39 سنة، حيث لقي حتفه في عين المكان، وإصابة شخصين (50 سنة – 20 سنة) بإصابات بليغة الخطورة تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في عين المكان وتحويلهما إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.