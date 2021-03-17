ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفاض على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.54 بالمائة إلى 68.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:07 بتوقيت الجزائر، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.60 بالمائة إلى 65.19 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط على مدى الأيام القليلة الفائتة، إذ توقف المزيد من الدول الأوروبية التحصين من كوفيد-19 بسبب مخاوف إزاء آثار جانبية خطيرة محتملة، مما قد يبطئ تعافي الطلب على الوقود.

وقال بنك "إي إن زد"، في مذكرة بحثية، بينما ينمو الطلب في الهند والولايات المتحدة، فإنه ما زال يعتريه الضعف في أوروبا، مشيرا إلى أن استهلاك الوقود البري في فرنسا انخفض 10.8 بالمائة في فيفري الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي مؤشر إيجابي، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس الجاري، وفقا لمصادر تجارية تستند إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي. وكان محللون توقعوا زيادة ثلاثة ملايين برميل.