أسفر حادث مرور أليم وقع على بعد 60 كلم عن مدينة إليزي مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة 4 أشخاص يقطنون بالمقاطعة الإدارية الدبداب.



الحادث تمثل في اصطدام سيارة إسعاف تابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالدبداب بجمل وشاحنة نصف مقطورة تسير في الاتجاه المعاكس.



سيارة الإسعاف كانت تنقل طفل مريض وأمه و ممرضة والسائق قادمون من المقاطعة الادارية الدبداب لتصطدم بجمل وشاحنة نصف مقطورة على بعد 50 كلم من ايليزي ومن خلالها تم نقل الضحايا لمستشفى وانتميضي بإيليزي.