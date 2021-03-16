في إطار محاربة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان من توقيف 06 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية، وهذا بعد ورود معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية و المشروبات الكحولية في أوساط الشباب بإقليم الاختصاص.



وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تم توقيفهم وضبط بحوزتهم 196 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام و53 قرصا مهلوسا و كمية من المخدرات بالإضافة الى مبلغ مالي من عائدات الترويج، وقد قدم مروجو السموم أمام العدالة.