أفضى الاجتماع الذي دعا إليه الحواس رماش رئيس النادي الهاوي لأهلي البرج، عشية اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضعية الإدارية والمالية الصعبة التي يمرّ بها الفريق في الفترة الأخيرة، إلى تعيين عيسى عفافسة رئيسا جديدا لمجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم "نمور البيبان".

وجاء قرار تعيين عفافسة بعد أن ألحّ والي الولاية على ضرورة تعيين رئيسا للأهلي جرّاء الفراغ الإداري الذي كان يعيشه النادي عقب استقالة أنيس بن حمادي شهر أوت من العام الفارط، مثلما خرج المجتمعون بالاتّفاق على قرار فتح رأس مال الشركة الرياضية والاكتتاب الجماهيري أمام المستثمرين الراغبين في شراء أسهم في الشركة الرياضية.

أكّد الرئيس الجديد عفافسة ﻠ"الخبر"، بأنّه لن يدخّر أي جهد في سبيل توفير كل ظروف العمل والراحة للاعبين والطاقم الفنّي من أجل إخراج النادي البرايجي من المنطقة الحمراء التي يتواجد عليها وتحقيق هدف البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، وقام عفافسة مباشرة بعد تعيينه رئيسا للأهلي بزيارة اللاعبين بمقر إقامتهم بفندق "الترڤي" ليلة مواجهة الضيف شباب قسنطينة المبرمجة يوم غد الأربعاء لحساب الجولة الثامنة عشرة، واستغل الرئيس الجديد لـ"الكابا" لقاءه برفقاء المدافع تهامي سبيعي لطمأنتهم على حلّ مشاكلهم وتسوية مستحقاتهم العالقة.

ويحتل أهلي البرج المركز الأخير برصيد 5 نقاط حقّقها الأهلي من خمس تعادلات في 15 مباراة لعبها "البرايجية" لحدّ الآن كون الفريق منقوص من مباراتين متأخرتين أمام شباب بلوزداد و مولودية الجزائر لحساب الجولتين 15 و16 على التوالي بعد تأجيل اللقائين بسبب ارتباط الفريقين بمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.