قال سفير تونس في موسكو طارق بن سالم، إن تونس تستعد لإطلاق أول قمر صناعي تونسي الصنع بالتعاون مع روسيا.



وصرح بأن عملية إطلاق القمر الصناعي ستدعم التعاون الفضائي بين تونس وروسيا، معربا عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين على عدة مستويات.



من جهته، كشف مدير عام مجمع "تلنات" محمد فريخة لـRT، بأن المشروع تونسي بحت، وأنجز بأياد تونسية.



وأضاف أن النتائج الإيجابية التي حققها المشروع توجت بإمضاء عقد مع روسيا في أفريل 2019.



وقال إن القمر الصناعي التونسي مختص في أنترنات الأشياء، مؤكدا أنه ولأول مرة يتم استعمال بروتوكول "لورا" LoRa في الفضاء على مستوى العالم.



وتستعد تونس لإرسال أول قمر صناعي محلي الصنع "تحدي1" للفضاء يوم 20 مارس 2021، بعد إنهاء جميع تجارب الإطلاق الأولية بنجاح، حيث سيتم إطلاقه بصاروخ روسي من كازاخستان.



وسلمت تونس القمر الصناعي "تحدي 1" المصنع من قبل مجمع "Telnet Holding" إلى شركة "GlavKosmos" الروسية، المتعهدة بإطلاق صاروخ "2 Soyouz"، الناقل للقمر الصناعي.



وتم إجراء آخر الفحوصات التقنية، وعملية تنظيف وتعقيم القمر الصناعي بالغرفة البيضاء، وذلك قبل إدخاله بكبسولة الإطلاق، ووضعه في وضعية العمل، وإحكام إغلاق بوابة الكبسولة التي ستفتح لاحقا في الفضاء الخارجي، يوم 20 مارس المقبل، حيث سيتم نقل الكبسولة والمعدات إلى المحطة الفضائية "بايكونور" بكازاخستان، وفق ما ذكره محمد الفريخة، مدير عام مجمع "تالنت" على "فيسبوك".



جدير بالذكر أن "تحدي 1" هو قمر صناعي مختص في "Internet Of Things"، وسيستخدم لأول مرة في العالم بروتوكول "LoRa" في اتصالات الفضاء.