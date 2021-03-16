تمكنت الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان، من توقيف 07 أشخاص محل بحث من قبل العدالة والصادرة في حقهم عدة أوامر عدلية لكونهم متورطين في عدة قضايا مختلفة من بينها تهمة انتهاك حرمة منزل، وحمل سلاح أبيض محظور،وكذا تقديم صك على سبيل الضمان،بالإضافة إلى تهمة التعود على السكر العلني،والضرب والجرح العمديان باستعمال سلاح أبيض،وحيازة وعرض للبيع أقراص طبية و مواد صيدلانية بدون رخصة.



وفي نفس السياق، تمكنت مصالح الشرطة العلمية بواسطة نظام التعرف الآلي على البصمات من التعرف على هوية الشخص المشتبه فيه بتورطه في قضية سرقة من داخل محل تجاري بإقليم الاختصاص أين أفضت إلى توقيفه.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهم بموجبه أمام العدالة.