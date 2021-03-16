أمرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة بإيداع 8 أشخاص من بينهم المدير العام السابق للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا فساد متعلقة بـ"تحويل مادة القمح اللين والصلب.

المعنيين هم إطارات مسيرة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية قالمة إضافة إلى المدير العام السابق للديوان باعتباره شغل منصب مدير جهوي لذات التعاونية بعنابة زيادة على مسيري مطاحن ناشطة بالولاية.

الأمر يتعلق بـ"مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بقالمة ورئيس مركز الحبوب ومدير المالية ورئيسا قسمي الاستغلال والماديات بذات التعاونية علاوة على مدير مطاحن مرمورة ومسير مجمع بن عمر للصناعات الغذائية وكذا المدير العام السابق للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة".

التهم الموجهة للمعنيين هي "تبديد أموال عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"منح امتيازات غير مبررة" و"الاستفادة من تأثير وسلطة الأعوان العموميين".

متابعة هؤلاء الأشخاص كانت طبقا للمواد 29 و33 و26 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.