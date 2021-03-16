أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أمرا يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني.

وحسب ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية فإن هذا الأمر حدّد مجموع مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان بـ407 مقعد، بدلا من 462 مقعدا المحدّدة في السابق، بتخفيض قدره 55 مقعدا.

وجاء في المادة الثالثة من الأمر أن توزيع عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخابات المجلس الشعبي الوطني يكون بحسب سكان الولاية، حيث يخصص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120 ألف نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة.

كما لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، أما بالنسبة للجالية الوطنية في الخارج فقد حدد الأمر عدد المقاعد الممثلة لهذه الدائرة الانتخابية بـ8 مقاعد.

توزيع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني حسب الدوائر الانتخابية: