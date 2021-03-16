أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، اليوم الثلاثاء بتلمسان، على ضرورة انجاز مراكز للتكوين وأكاديميات لكرة القدم لتطوير هذا الاختصاص.

وأبرز زطشي على هامش زيارة تفقدية لمشروع انجاز المركز التقني الجهوي لكرة القدم الكائن بـ "لالا ستي" ( تلمسان) أنه "بالرغم من جائحة كوفيد -19 التي تسببت في تأخر بسيط في انجاز هذا الهيكل فإن الأشغال استأنفت يوم 9 جانفي الماضي مع تسجيل وتيرة متسارعة".

وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال الكبرى لهذا المشروع 70 بالمائة.

وأشار خير الدين زطشي إلى "أنه بحلول نهاية العام الجاري، سيتم الانتهاء من الجانب الأكبر من أشغال هذا الهيكل الذي سيصبح قطبا حقيقيا لكرة القدم سواء في التكوين أو للنخبة الوطنية "، مؤكدا أن التكوين يشكل أولوية وإلتزام لمختلف الأندية "إذا أردنا تطوير هذه الرياضة بالبلاد" .

ويضم هذا المشروع الذي خصص له مبلغ إجمالي يقدر بـ 1.7 مليار دج ملعبين لكرة القدم بالعشب الطبيعي، بالإضافة إلى ملعب آخر بالعشب الاصطناعي.

كما يتوفر المركز التقني الجهوي لـ " لالا ستي" الذي يتربع على مساحة إجمالية تفوق 9 آلاف متر مربع على قطب الإقامة يضم 56 غرفة وقطب أكاديمي ومركز طبي وللياقة وقاعة للرياضة وإدارة .

وأشار خير الدين زطشي أن المهم يكمن في أن هذه المشاريع للمراكز التقنية الجهوية سترى النور "مما يعود بالفائدة على كرة القدم الجزائرية والنخبة الوطنية مهما كان الفريق الذي سيشرف على هيئة الاتحادية في المستقبل" .