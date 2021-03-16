أعلن مدرب المنتخب السويدي لكرة القدم يان أندرسون اليوم أن المهاجم المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش، سيعود إلى تشكيلة المنتخب لخوض المباريات المقررة نهاية الشهر الحالي في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بعد قرابة خمس سنوات من اعتزاله اللعب دولياً، وقبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس أوروبا.

واستدعى أندرسون هداف ميلان الايطالي ابراهيموفيتش (39 عاما)، الذي اعتزل اللعب دوليا بعد كأس أوروبا 2016 في فرنسا، للتشكيلة المدعوة لمواجهة جورجيا وكوسوفو في تصفيات لكأس العالم 2022، وكذلك لمباراة ودية ضد استونيا.

من جهته، يواصل اللاعب الغائب عن الملاعب منذ نهاية فبراير الماضي، علاجه إصابة في العضلة المقربة اليسرى على أمل العودة الخميس لخوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد ناديه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي.

وستواجه السويد في دور المجموعات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا. وقبل الكأس القارية، ستلعب السويد مباراتين في تصفيات كاس العالم 2022، ضد جورجيا في 25 مارس الحالي وكوسوفو في 28 منه، على أن تلتقي استونيا وديا في 31 من الشهر ذاته.