ردت وزارة الخارجية الفرنسية على تهديد وزارة الاتصال بسحب الاعتماد الصحفي لمراسلة قناة فرانس 24 الإخبارية الحكومية.

وجاء في مقتطف من ندوة صحفية أمس نشر على موقع الخارجية الفرنسية، وردا على سؤال عن رد فعل باريس على تهديد وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر القناة التلفزيونية الدولية فرانس 24 "بسحب" اعتمادها "نهائيا" بسبب ما اعتبره "تحيزا صارخا" في تغطيتها للحراك.

وتضمن جواب الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تدافع عن حرية الصحافة في العالم أجمع وعن سلامة الصحفيين وجميع من تسهم كتاباتهم وأقوالهم في إحياء النقاش العام.

وأضافت أن "حرية الإعلام حق أساسي يجب حمايته في كل مكان".

وكان الوزير بلحيمر، قد استدعى السبت الماضي مكتب قناة فرانس 24 المعتمد بالجزائر ووجه له تحذيرا، بسبب تحيزها في تغطية المسيرات.

وكشفت وزارة الاتصال في بيان لها عن توجيه إنذار أخيرا لقناة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24" قبل "السحب النهائي" للاعتماد بسبب "تحيز صارخ" في تغطيتها لمسيرات يوم الجمعة.

وجاء في بيان الوزارة: "إن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية".

وأوضح ذات المصدر أن "وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفيسور عمار بلحيمر استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو انه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا".