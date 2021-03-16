انتشلت، اليوم، مصالح الحماية المدنية بخنشلة طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات من بركة ماء في وادي جمري بين بلديتي طامزة وأنسيغة ، وتم فتح تحقيق في أسباب موت الضحية غرق.

الطفل عثر عليه يطفو فوق الماء تحت جسر وادي جمري الفاصل بين بلديتي أنسيغة وطامزة.

وحسب مصادر محلية، فإن الطفل ظل طول النهار مختفيا عن أعين أهله، وبعد الشروع في عملية البحث عنه، عثر عليه جثة هامدة تطفو فوق الماء، أين تم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية غلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية طامزة، قبل نقلها إلى مستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الولاية.

وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك التابعة لإقليم الاختصاص للوصول إلى أسباب الغرق المؤدي إلى الموت.