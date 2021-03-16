الرابطة الثانية: نتائج الجولة السادسة والترتيب

رياضة
16 مارس 2021 () - إ.ب/وأج
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النتائج والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

 

مجموعة الوسط:

 

وداد بوفاريك - اتحاد الأخضرية    2 - 0

نجم بن عكنون - اتحاد الحراش     0 - 0   

وفاق المسيلة - اتحاد البليدة          3 - 2     

شباب بني ثور - مولودية بجاية     0 - 1  

شبيبة بجاية - أمل بوسعادة          2 - 1   

رائد القبة - أمل الأربعاء             1 - 2      

    

الترتيب                           نقاط    لعب

1. أمل الأربعاء                14     6  

2. مولودية بجاية      12     6

3. نجم بن عكنون     11     6

--. وداد بوفاريك      11     6

5. شبيبة بجاية               10     6

6. رائد القبة         9       6

--. اتحاد الحراش     9      6 

8. اتحاد الأخضرية  6      6

--. أمل بوسعادة      6      6

10. شباب بني ثور  5      6

11. وفاق المسيلة    3      6

12. اتحاد البليدة     1      6.

 

                            

مجموعة الشرق:

 

دفاع تاجنانت - هلال شلغوم العيد      0 - 2     

مولودية العلمة - اتحاد الشاوية          2 - 2

شباب باتنة - اتحاد عنابة                0 - 0         

نجم التلاغمة - جمعية الخروب         2 - 0 

مولودية قسنطينة - مولودية باتنة       1 - 0

اتحاد خنشلة - شباب اولاد جلال       1 - 0

 

 الترتيب                        نقاط    لعب

1. اتحاد عنابة            12      6

2. اتحاد الشاوية          11      6

--. هلال شلغوم العيد    11      6

4. دفاع تاجنانت         10      6

--. نجم التلاغمة         10      6

6. مولودية قسنطينة     9       6

7. اتحاد خنشلة          7        6

8. شباب باتنة           6        6 

9. شباب اولاد جلال   5        6

--. جمعية الخروب     5       6

--. مولودية باتنة        5       6

12. مولودية العلمة     4      6.

 

                   

مجموعة الغرب:

 

شبيبة تيارت – مستقبل واد سلي    1 - 2

جمعية وهران - شباب عين وسارة 2 - 1

اتحاد الرمشي - شباب تموشنت     0 - 2

شباب واد أرهيو - مولودية سعيدة  2 - 0

أولمبي أرزيو - جيل عين الدفلى   1 - 3

صفاء الخميس - اتحاد الكرمة       2 - 0

 

الترتيب:                  نقاط   لعب

 

1 .مستقبل واد سلي     16      6

2 . جمعية وهران      14      6

3.جيل عين الدفلى       12      6

4.شباب تموشنت        11      6

5 .صفاء الخميس       10      6

6 .شباب واد أرهيو     8        6

7 . مولودية سعيدة      7       6

8 .شبيبة تيارت         6       6

9 . اتحاد الكرمة       5       6

10.أولمبي أرزيو      4       6

- ش. عين وسارة      4       6

12. اتحاد الرمشي    1       6

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