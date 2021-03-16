الرابطة الثانية: نتائج الجولة السادسة والترتيب
النتائج والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
مجموعة الوسط:
وداد بوفاريك - اتحاد الأخضرية 2 - 0
نجم بن عكنون - اتحاد الحراش 0 - 0
وفاق المسيلة - اتحاد البليدة 3 - 2
شباب بني ثور - مولودية بجاية 0 - 1
شبيبة بجاية - أمل بوسعادة 2 - 1
رائد القبة - أمل الأربعاء 1 - 2
الترتيب نقاط لعب
1. أمل الأربعاء 14 6
2. مولودية بجاية 12 6
3. نجم بن عكنون 11 6
--. وداد بوفاريك 11 6
5. شبيبة بجاية 10 6
6. رائد القبة 9 6
--. اتحاد الحراش 9 6
8. اتحاد الأخضرية 6 6
--. أمل بوسعادة 6 6
10. شباب بني ثور 5 6
11. وفاق المسيلة 3 6
12. اتحاد البليدة 1 6.
مجموعة الشرق:
دفاع تاجنانت - هلال شلغوم العيد 0 - 2
مولودية العلمة - اتحاد الشاوية 2 - 2
شباب باتنة - اتحاد عنابة 0 - 0
نجم التلاغمة - جمعية الخروب 2 - 0
مولودية قسنطينة - مولودية باتنة 1 - 0
اتحاد خنشلة - شباب اولاد جلال 1 - 0
الترتيب نقاط لعب
1. اتحاد عنابة 12 6
2. اتحاد الشاوية 11 6
--. هلال شلغوم العيد 11 6
4. دفاع تاجنانت 10 6
--. نجم التلاغمة 10 6
6. مولودية قسنطينة 9 6
7. اتحاد خنشلة 7 6
8. شباب باتنة 6 6
9. شباب اولاد جلال 5 6
--. جمعية الخروب 5 6
--. مولودية باتنة 5 6
12. مولودية العلمة 4 6.
مجموعة الغرب:
شبيبة تيارت – مستقبل واد سلي 1 - 2
جمعية وهران - شباب عين وسارة 2 - 1
اتحاد الرمشي - شباب تموشنت 0 - 2
شباب واد أرهيو - مولودية سعيدة 2 - 0
أولمبي أرزيو - جيل عين الدفلى 1 - 3
صفاء الخميس - اتحاد الكرمة 2 - 0
الترتيب: نقاط لعب
1 .مستقبل واد سلي 16 6
2 . جمعية وهران 14 6
3.جيل عين الدفلى 12 6
4.شباب تموشنت 11 6
5 .صفاء الخميس 10 6
6 .شباب واد أرهيو 8 6
7 . مولودية سعيدة 7 6
8 .شبيبة تيارت 6 6
9 . اتحاد الكرمة 5 6
10.أولمبي أرزيو 4 6
- ش. عين وسارة 4 6
12. اتحاد الرمشي 1 6