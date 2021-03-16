فاز فريق سريع غليزان على أولمبي المدية بنتيجة 1-0 اليوم الثلاثاء بملعب بومزراق بالشلف في مباراة مقدمة عن الجولة الـ18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

سجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب بلعالية احمد في الدقيقة 90+6 لصالح غليزان.

وبفضل هذا الفوز يصعد فريق سريع غليزان الى المركز التاسع برصيد 23 نقطة فيما يبقى اولمبي المدية في الصف الخامس بمجموع 29 نقطة.

وستتواصل الجولة الـ18 يوم غد الأربعاء بإجراء أربع مقابلات فيما أجلت البقية لموعد لاحق بسبب المشاركات القارية.

الثلاثاء:

سريع غليزان - أولمبي المدية 1-0

الأربعاء 17 مارس:

وداد تلمسان - نصر حسين داي

مولودية وهران - جمعية عين مليلة

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة

أهلي برج بوعريريج - شباب قسنطينة

نادي بارادو - شبيبة الساورة

مباريات مؤجلة:

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل

مولودية الجزائر - نجم مقرة

شبيبة سكيكدة - وفاق سطيف

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة الساورة 32 15

2. مولودية وهران 31 17

3. وفاق سطيف 30 14

4. جمعية عين مليلة 29 16

--. أولمبي المدية 29 18

6. شبيبة القبائل 27 14

7. نادي بارادو 26 17

8. اتحاد الجزائر 24 16

9-. سريع غليزان 23 18

10. شباب بلوزداد 22 12

11. شباب قسنطينة 21 16

12. مولودية الجزائر 20 13

13. وداد تلمسان 18 16

14. نصر حسين داي 17 17

15. أولمبي الشلف 16 15

--. اتحاد بسكرة 16 17

17. اتحاد بلعباس 15 17

18. نجم مقرة 14 16

19. شبيبة سكيكدة 8 16

20. أ. برج بوعريريج 5 15.