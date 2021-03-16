أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الثلاثاء، تمديد تطبيق الحجر المنزلي من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة من صباح اليوم الموالي على 16 ولاية لمدة 15 يوما إضافية.

وحسب بيان الوزارة الأولى فإن الولايات المعنية بالحجر المنزلي هي أدرار، باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، معسكر، ورقلة، وهران، الوادي وتقرت.

وسيبدأ تطبيق تدابير هذا الحجر ابتداء من يوم الأربعاء 17 مارس 2021 –يضيف نفس البيان-، كما يمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما تكييف المواقيت وإقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى.

أما فيما يتعلق بالتجمعات العمومية فقد قررت الحكومة تمديد إجراء منع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر.