سجلت الجزائر 130 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و أصاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، أن 5 وفيات جديدة و 109 حالة تشافي من الفيروس، تم تسجيلها خلال نفس الفترة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر، نهاية شهر فيفري من العام الماضي، إلى 115.540 حالة.

أما عدد الوفيات بالفيروس فانتقل إلى 3045 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 80.103 حالة.

كما أصاف المصدر أن 10 مرضى لا يزالون في العناية المركزة.

فيما يخص الحالة الوبائية في الولايات، أفاد الدكتور فورار أن 14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، 29 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.