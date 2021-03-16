عاد شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي من تنقله إلى السودان لمواجهة نادي الهلال في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وكان أبناء العقيبة قادرين على تحقيق نتيجة أفضل لو استغلوا بعض الفرص السانحة للتسجيل خاصة في الشوط الثاني عن طريق البديلين بلخير وبلخيثر.

وتبقي هذه النتيجة آمال الشباب في التأهل للدور الربع نهائي قائمة حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط من أربع مواجهات في انتظار معرفة نتيجة مقابلة ماميلودي سانداونز وتي بي مازمبي اليوم.

وستتنافس ثلاثة أندية على البطاقة الثانية، باعتبار أن صدارة المجموعة أصبحت شبه محسومة لنادي ما ميلودي سانداونز الجنوب إفريقي.