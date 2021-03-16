أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان ، أمس الإثنين، بإيداع ثلاثة عناصر من شبكة مختصة في حيازة و الترويج للمخدرات الحبس المؤقت ، كما وضع عنصر رابع من الشبكة تحت الرقابة لقضائية .

وحسب بيان لخلية الاصال و العلاقات العامة لمديرية أمن ولاية تيزي وزو، فقد تمت الإطاحة بهذه الشبكة المتكونة من أربعة عناصر، التي تنحدر من مدينتي ذراع الميزان و بوغني تتراوح أعمارهم بين 27 و 57 سنة ، من قبل فرقة البحث و التدخل لأمن ولاية تيزي وزو، حيث عثرت بحوزتهم على 556 غرام من الكيف المعالج و مبلغ من المال من مبيعات هذه السموم و أسلحة بيضاء وهواتف نقالة .