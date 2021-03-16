يتطلع فريق مولودية الجزائر سهرة اليوم على ملعب 5 جويلية، إلى إضافة الفوز الثاني إلى رصيده خلال منافسة رابطة أبطال إفريقيا ووضع قدم في دور ربع النهائي، عند استضافته لنادي تونغيت السنغالي المنهزم في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويعد لقاء اليوم منعرجا حاسما في مشوار ممثل الكرة الجزائرية نظرا لأهمية النقاط الثلاث ووزنها خاصة وأن مغامرة النادي العاصمي ستمر على محطتين أخيرتين وهما الزمالك المصري والترجي التونسي.

وتتنافس أندية المجموعة الرابعة التي يتصدرها الترجي التونسي على تحقيق تسع نقاط كاملة خلال ما تبقى من عمر مباريات هذا الدور، ويتواجد أشبال المدرب عمراني أمام فرصة سانحة لتحقيق ذلك وهم المتواجدون في المركز الثاني بخمس نقاط.

وقال لاعب المولودية نبيل لعمارة خلال الندوة الصحفية: " نستهدف تحقيق فوز جديد أمام تونغيت، مولودية الجزائر، فريق يلعب على الألقاب وأي لاعب يعرف ذلك قبل انضمامه للفريق". وختم كلامه: " رابطة أبطال إفريقيا لها طعم خاص وكلما، لعبت دورا متقدما كل ما زاد ذلك من متعة المنافسة".