تنتظر سهرة اليوم جماهير فريق ريال مدريد الإسباني أن يقوم فريقهم بخطوة كبيرة نحو دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عند استضافتهم لنادي أتالانتا الإيطالي في إياب دور السادس عشر من المنافسة الأوروبية.

على ملعب "ألفريد ودي ستيفانو" يبحث المرينغي عن تأكيد نتيجة لقاء الذهاب التي انتهت لمصلحته بهدف دون رد، ويدخل " الملوك" المواجهة بأسبقية الأرقام التاريخية في مرحلة خروج الخاسر، لأحد أقطاب الكرة الإسبانية. في الجانب الآخر للملعب يسعى فريق أتلانتا إلى مواصلة سلسلة الانتصارات بدوري الأبطال وهو الذي حقق الفوز في آخر 5 لقاءات خاضها خارج قواعده، وهو الذي يعرف جيدا نكهة المشاركة في دوري الأبطال، وكاد أن يتأهل الموسم الماضي لنصف النهائي، لكن باريس سان جيرمان انتفض في اللحظات الأخيرة بهدفي ماركينيوس وإريك موتينغ.

من جهته يمني مانشستر سيتي الإنجليزي نفسه، بحسم بطاقة المرور إلى دور الثمانية من نفس المغامرة الأوروبية، وذلك عند مواجهته لفريق بروسيا مونشغلادباخ الألماني ، لقاء خاص، يتجدد بين الدوليين الجزائريين محرز وبن سبعيني.

ويعد " السيتزن " الأوفر حظا من أجل بلوغ المبتغى بعد فوزهم في مواجهة الإياب التي جرت بالعاصمة المجرية" بودابست"، ويتواجد المان سيتي في رواق جيد من أجل تخطي هذا الدور للمرة الرابعة تواليا.

أما غلادباخ فتبدو المأمورية معقدة أمامه وهو الذي يعاني في منافسات البندسليغا التي يكافح فيها من أجل استعادة توازنه.