عاد رئيس نادي أمبولي الايطالي فابريزيو كورسي إلى صفقة انتقال متوسط ميدان الخضر ونجم آسي ميلان إسماعيل بن ناصر إلى فريق الروسونيري.

موقع " كالتشيو ميركاتو" نقل تصريحات عن " فابريزيو" الذي قال:" بن ناصر لم يكن يرغب في الانتقال إلى نادي ميلان في صيف 2019، لكنه كان يرغب في العودة إلى فرنسا عبر بوابة أولمبيك ليون".

وأضاف: " كانت هناك اتصالات من نادي فيورونتينا ، اتفقت معهم على كامل التفاصيل لكن الأمور لم تسير كما يلزم، فأراد بن ناصر العودة إلى فرنسا".

وأردف " فابريزيو" " لقد هددت بن ناصر بالبقاء في إمبولي والاحتفاظ به، في حال رفض الذهاب إلى ميلان ، عليه أن يكون حاسما أنا متأكد من أنه سيقدم الأكثر".