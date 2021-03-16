توفي 38 شخصا وأصيب 1342 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت خلال الأسبوع الماضي، حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية. وأوضح المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية بسكرة بوفاة خمسة أشخاص وجرح 43 آخرين، على إثـر 33 حادث مرور .

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة (من 07 إلى 13 مارس الجاري)عبر كافة التراب الوطني بـ 307 عمليات تحسيسية لفائدة المواطنين، تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

كما قامت نفس المصالح بـ 192 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 981 عون حماية مدنية بمختلف الرتب بالإضافة إلى 203 سيارة إسعاف و 94 شاحنة مضخة.

و قامت وحدات الحماية المدنية أيضا ، بـ 854 تدخلا سمح بإخماد 510 حريق منها منزلي صناعي وحرائق مــختلفـة و تسجيل 5608 تدخـل لتغطية 4853 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.