كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أن مبالغ هامة خارج الدوائر المصرفية، تداول في السوق السوداء بالجزائر.

وأفاد بن عبد الرحمان، خلال ندوة حول الصيرفة الإسلامية بمجلس الأمة أن الأموال المتداولة في السوق السوداء، بلغت نحو 6000 مليار دينار جزائري نهاية 2020.

وأكد الوزير، على تسويق منتجات جديدة متوافقة على مبادئ الشريعة الإسلامية لأجل تحسين الشمول المالي للمجتمع الجزائري، وتطوير الصيرفة الإسلامية.