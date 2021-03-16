أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد سيؤدي يوم غد الأربعاء زيارة رسمية إلى دولة ليبيا الشقيقة، هي الأولى لرئيس دولة أجنبية إلى ليبيا منذ انتخاب مجلس رئاسي وحكومة انتقالية في ليبيا .

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في "إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين"، إضافة إلى كونها"تمثل مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار".

وتتطلع تونس إلى الاستفادة من الاستقرار في ليبيا ، لدفع الآلاف من اليد العاملة التونسية إلى ليبيا ، وإيفاد الشركات التونسية للعمل في إنشاء البنى التحتية في ليبيا ، إذ كان رئيس البرلمان راشد الغنوشي قد اشرف أيضا قبل أيام على مؤتمر لقاء مجلس رجال الأعمال التونسي الليبي.