ندّدت الاتحادية الجزائرية للمبارزة بجملة التجازوات والتصرفات من طرف المسؤول الأول لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للاتحادية على الفايسبوك:" يأسف الفرع الإداري للاتحادية الجزائرية للمبارزة عن جملة من التجاوزات و التصرفات الغير مسؤولة من طرف المسؤول الأول لديوان المركب الأولمبي، والتي تعتبر خرقا للقوانين والأعراف الرياضية، إذ تتعجب الاتحادية من جملة الممارسات التي تنتهجها بعض الجهات أو بما يعرف بحملة تصفية حسابات".

وفي ختام البيان المطوّل جاء ما يلي : "من جهتنا نعلم الرأي العام بأن عائلة، المبارزة لن تسمح، وتندد بهذه التجاوزات مع اتخاذ كامل الإجراءات القانونية، و رفع دعوى قضائية لاسترجاع القاعة الرياضية للمرة الثانية وذلك لحماية الرياضيين و تمكينهم من مواصلة التحضيرات، بعد منعهم لمدة يومين على التوالي من التدرب، دون سابق إشعار".