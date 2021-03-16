سلّم الإعلامي التونسي سامي الفهري نفسه، اليوم الثلاثاء، إلى المصالح القضائية، وذلك بعد أيام من صدور حكم قضائي يقضي بسجنه 8 سنوات مع النفاذ العاجل. ونشر سامي الفهري الذي يمتلك قناة "الحوار التونسي" الخاصة، صورة له، من أمام المحكمة، برفقه محاميه عبد العزيز الصيد في حسابه بموقع "فايسبوك".

وكان الفهري نشر مقطع فيديو عبر حسابه في الفايسبوك ، قال فيه: إن "العديد من أصدقائه نصحوه بالهروب خارج تونس، لكنه رفض ذلك وقرر تسليم نفسه للسلطات القضائية اليوم الثلاثاء". ويأتي الفيديو المنشور للرد على تقارير إعلامية، قالت إن سامي الفهري هرب من تونس إلى الجزائر، بعد أن أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن 8 سنوات ضده في قضية فساد.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، قضت يوم 9 مارس الجاري ، بسجن سامي الفهري مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حبس صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي 10 سنوات، فيما يعرف بقضية شركة الإنتاج التلفزيوني "كاكتوس".

وتعود قضية "كاكتوس"إلى عام 2012، إذ رفع الممثل القانوني للتلفزيون التونسي دعوى قضائية ضد شركة الإنتاج "كاكتوس" التي كانت مملوكة لبلحسن الطرابلسي وسامي الفهري، واتهامها بالاستيلاء على أموال إعلانات تجارية، واستغلال معدات التلفزيون الرسمي في إنتاجات خاصة.