تلعب هذا الثلاثاء والأربعاء الجولة الثامنة عشرة من منافسات المحترف الأول، والتي ستعرف مباريات مفخخة بالنسبة للرائد والمتصدر.

شبيبة الساورة رائد الترتيب يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته عند مواجهته غدا لنادي بارادو الفائز على اتحاد الجزائر ونصر حسين داي في آخر جولة.

مولودية وهران ثاني الترتيب والذي يواصل الضغط على المتصدر ويرفض الاستسلام يبحث هو الآخر عن تدارك التعادل المسجل داخل القواعد أمام أهلي برج بوعريرج في مهمة لن تكون سهلة أمام جمعية عين مليلة الذي استعاد عافيته.

من جهته أولمبي المدية الذي لم يتذوق طعم الفوز طيلة المواجهات الأربع الأخيرة يستقبل بالشلف ، سريع غليزان المنهزم بدوره بخماسية أمام شباب قسنطينة بملعب بن عبد المالك.

لقاء وداد تلمسان وضيفه نصر حسين داي سيدخله الطرفان بحثا عن النتيجة لاغير وهما اللذان يتواجدان في المركز 13 و14 على التوالي .

أهلي برج بوعريرج الذي يعيش فترة فراغ صعبة ، لا بديل له سوى الفوز والانتفاضة أمام شباب قسنطينة، فريق " الكابا" أمام حتمية تحقيق النقاط الثلاث من أجل التنفس قليلا، ضد منافس يريد الاقتراب أكثر من فرق المقدمة.

وستكون هذه الجولة مبتورة من أربع لقاءات بسبب مشاركة شبيبة القبائل ، مولودية الجزائر، وفاق سطيف وشباب بلوزداد في المنافسة القارية.