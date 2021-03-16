أكد المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم محمد خروبي اليوم الثلاثاء أن وزارة التجارة اتخذت كافة الإجراءات لضمان تموين السوق باللحوم البيضاء والحمراء والخضر والفواكه وبأسعار معقولة طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضح خروبي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن هناك ترتيبات واجتماعات تنسيقية بين القطاعات المعنية لضبط مختلف المنتجات الفلاحية التي ستمول الأسواق إلى جانب إنشاء نقاط بيع لتموين المواطن بأسعار تنافسية من المستثمرات الفلاحية مباشرة.

وأشار خروبي إلى أن هناك وفرة في المنتجات الفلاحية في الأسواق وبنوعية جيدة بفضل مجهودات الفلاحين رغم تفشي وباء كورونا، لافتا إلى أن تسهيلات الحكومة سمحت بتنقل الفلاحين وتسويق منتجاتهم بأسعار تحت السعر المرجعي.

و اعتبر ضيف الصباح أن ارتفاع أسعار البطاطا ظرفي وهو ناتج عن الظروف المناخية السيئة بوادي سوف، مشيرا إلى أن الديوان قام بضخ كميات من البطاطا المخزنة منذ جانفي من أجل ضبط الأسعار حتى لا تتعدى 60 دينارا للكيلوغرام.

وكشف خروبي في السياق ذاته أن إنتاج البطاطا عرف تطورا ملحوظا بلغ 50 مليون قنطار سنويا بفضل زيادة المساحات المغروسة إلى 130 ألف هكتار. وبالنسبة للحوم البيضاء، قال خروبي إن إنتاجها يتعدى 5 ملايين قنطار شهريا، وأن الديوان قام بتخزين كميات معتبرة لضمان تموين المواطن بصفة منتظمة خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن أسعارها تتراوح بين 360 و 370 دينار للكيلوغرام، مرجعا سبب زيادة أسعارها إلى ارتفاع أسعار الذرة في الأسواق العالمية مؤخرا.

وفيما يخص اللحوم الحمراء طمأن خروبي بأن العمل جارٍ لسد العجز في هذه المادة عبر استيراد أبقار حية لضمان تموين السوق طيلة الشهر الكريم وضمان استقرار الأسعار نوعا ما. وتنتج الجزائر أزيد من 5.3 مليون طن من اللحوم الحمراء، وتشكل الأغنام 60 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذه اللحوم، فيما تشكل الأبقار 30 بالمائة، أما الباقي أي 10 بالمائة فتعود إلى لحوم الماعز والجمال.