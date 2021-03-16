أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها عن افتتاح عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان 2021 اعتبارا من اليوم ا الثلاثاء وتستمر العملية إلى غاية 23 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "توجه الدعوة للمواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية سيما البالغين ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع أي يوم 12 جوان 2021 لطلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم و التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وأضاف المصدر ذاته " بالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم فيتعين عليهم التقرب من لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيل أنفسهم وفي هذه الحالة يجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني و أخرى تثبت إقامته".

ويمكن للمواطنات والمواطنين تسجيل أنفسهم عبر المنصة الإلكترونية الموضوعة تحت تصرفهم عبر الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الرابط https//services.ina-elections.dz/register .

وبخصوص المواطنين المقيمين بالخارج فيتعين عليهم التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات .