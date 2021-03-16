يواجه اليوم فريق شباب بلوزداد نادي الهلال السوداني بملعب أم درمان، لحساب الجولة الرابعة من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

المدرب فرانك دوما تحدث خلال الندوة الصحفية عن المباراة وقال :" أكيد أن غياب سعيود سيكون مؤثرا، لكن علينا أن ننسى غيابه ونركز على المباراة".

مضيفا:" لدينا العديد من اللاعبين وسنحافظ على تركيزنا لبلوغ الهدف المسطر خلال لقاء الهلال."

وأردف التقي الفرنسي في التصريحات التي نقلتها الصفحة الرسمية للشباب على الفايسبوك:" لا أعلم لماذا برمجوا اللقاء على الساعة الثالثة، "بتوقيت السودان"، لا نملك الخيار، سنلعب المواجهة، ونتمنى أن لا تشكل الحرارة عائقا بالنسبة للاعبين".

وأنهى دوما تصريحاته: " الفرق الثلاثة في المجموعة تملك نفس المستوى وحضور الجماهير بالملعب لن يؤثر على اللاعبين لأنهم متعودون على الضغط، الحظوظ لا تزال قائمة أظن أن ما تبقى من مباريات سيكون بطعم النهائي".