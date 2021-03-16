خلف حادث مرور وقع صباح اليوم الثلاثاء، أربعة ضحايا في الطريق السريع شرشال في اتجاه ولاية تيبازة.

وأفادت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية وادي البلاع لولاية تيبازة، أنها تدخلت اليوم على الساعة السابعة و58 دقيقة، من أجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة بالطريق السريع شرشال اتجاه تيبازة أمام محطة الوقود.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث خلف أربع إصابات من كلى الجنسين حيث يعاني الضحايا من آلام على مستوى الكتف وجروح في الوجه وآلام على مستوى الأرجل وحالات من الصدمة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مستشفى تيبازة.