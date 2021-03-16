تعرف مداخل العاصمة منذ مساء أمس، اختناقا مروريا ضخما بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة تحسبا لمسيرة معطوبي ومتقاعدي الجيش.

وحسب محرك البحث "غوغل" قطع المسافة بين الرغاية وقلب العاصمة في حدود الساعة العاشرة يستغرق ساعة و40 دقيقة، في حين أن المدة لا تتجاوز 38 دقيقة في الاتجاه المعاكس (من قلب العاصمة إلى الرغاية).

وككل مرة يحاول فيها معطوبي الجيش تنظيم مسيرة، تفرض مصالح الأمن إجراءات أمنية مشددة لمنع تسللهم إلى العاصمة. وما زاد الطينة بلة اليوم، هو تزامن محاولة معطوبي الجيش تنظيم احتجاج مع مسيرة الطلبة الأسبوعية في إطار الحراك الشعبي.